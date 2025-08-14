Lakásárak csökkenhetnek az Otthon start miatt

Tibor Dávid azzal indokolta a várható árcsökkenést, hogy néhány olyan ingatlanfejlesztő, aki eddig négyzetméterenként 1,6-1,7 millió forintért árulta az új lakásokat, az most a program hatására kevesebbet fog elkérni.

Meggyőződésem, hogy vissza fogják vinni 1,5 millióra, hogy ne maradjanak ki a körből

– fogalmazott az ÉVOSZ alelnöke, aki azonban jelezte, hogy külön kell választani a lakáspiacot. Vidéken eddig sem voltak jellemzőek az 1,2-1,3 millió forintos új lakás négyzetméterárak, így a nagyvárosokban hozhat talán valamekkora drágulást, de Budapesten már más a helyzet. Ott az értékhatár körül kínáljak az új lakásokat, azaz igencsak rezeg a léc.

Balogh László, az Ingatlan.com szakértője a Világgazdaságnak hangsúlyozta, fordulópontot hozhat a budapesti újlakás-piacon az Otthon Start program.

Elmondása szerint már lehet tudni, hogy jelenleg 4000-5000 olyan lakás megépítése van csőben a fővárosban, ahol a négyzetméterár a másfél milliós plafonnak felel meg.

Ezért az az ingatlanfejlesztő, aki határon táncol, az biztosan jobban jár azzal, ha behozza az értékhatár alá a lakásárait, mivel ennek köszönhetően hamarabb fog pénzhez jutni, ami egyébként érdeke is.

A használt lakások is olcsóbbak lehetnek, erről bővebben ITT olvashat.




