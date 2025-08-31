1 órája
Nagyot újított a MÁV (videó)
Az új MÁV+ app funkcióról, a bérlet widgetről írt Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója vasárnapi Facebook-bejegyzésében – számolt be róla az MTI.
Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója
Forrás: MTI
Fotó: Lakatos Péter
„Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!” – ezzel a mondattal népszerűsítik a MÁV+ app legújabb funkcióját, a bérlet widgetet.
Ez lehetővé teszi, hogy a bérlet vagy napijegy a telefon főképernyőjére legyen kitűzve és akár offline módban is elérhető legyen, azaz a bérletmutatás akkor se lassítsa le vagy állítsa meg a járatára igyekvő utast, amikor épp gyenge a térerő vagy egyáltalán nincs wifi
– fogalmazott a vezérigazgató.
A widget mellett mostantól más újdonság is elérhető az alkalmazásban. Megjelent például a shortcut lehetőség, amelynek segítségével egy hosszabb gombnyomás után azonnal megnyithatók a leggyakrabban használt menüpontok, a „Tervezés” fülön pedig új „Kedvenc” funkció került bevezetésre. Ezzel az utasok
- állomásokat,
- településeket
- vagy akár pontos címeket jelölhetnek meg,
amelyeket a felhasználói fiókjukhoz mentve minden eszközről elérhetnek.
Az új MÁV+ app folyamatosan bővül újabb funkciókkal, az év végére mindent tudni fog, amit a régi app, sőt annál többet is.
Az átmeneti időszakban pedig a két app verzió egymás mellett él, párhuzamosan elérhető. Az új funkciók használatát bemutató, részletes videók a leírásban elérhetők! – írta Hegyi Zsolt.