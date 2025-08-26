augusztus 26., kedd

Mozgásszervi problémák: aki elhanyagolja, idővel komoly kiadásokkal találhatja szemben magát

Tízből kilenc ember szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát. Az ülőmunka és a kevés mozgás miatt fokozatosan alakulnak ki a mozgásszervi problémák.

A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi problémákat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű – derült ki a MozgásKlinika friss, ezerfős országos felméréséből, írja a Világgazdaság.

A panaszok jelentősen rontják az életminőséget, mégis csak kevesen jutnak el mozgásterápiás vagy rehabilitációs ellátásig.

A leggyakoribb tünetek között:

  • a derékfájdalom (609 említés),
  • nyakfájdalom (447),
  • térdfájdalom (434),
  • vállfájdalom (415)
  • hátfájdalom (368) vezetik a listát. A válaszadók több mint háromnegyede (77 százaléka) alacsony egészségérzetet, 88 százaléka pedig alacsony fittségérzetet jelölt meg.

A felmérés demográfiai adatai szerint a panaszok előfordulása minden korosztályban magas, de a súlyos esetek aránya a középkorúaknál és az idősebbeknél a legnagyobb.

A mozgásterápiákra, a gyógytornára nem csak akkor érdemes gondolni, ha már baj van, a fitneszbérlet mellett egy gyógytorna- vagy manuálterápia-bérlet is megtérülő befektetés.

