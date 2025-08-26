37 perce
Mozgásszervi problémák: aki elhanyagolja, idővel komoly kiadásokkal találhatja szemben magát
Tízből kilenc ember szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát. Az ülőmunka és a kevés mozgás miatt fokozatosan alakulnak ki a mozgásszervi problémák.
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi problémákat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű – derült ki a MozgásKlinika friss, ezerfős országos felméréséből, írja a Világgazdaság.
A panaszok jelentősen rontják az életminőséget, mégis csak kevesen jutnak el mozgásterápiás vagy rehabilitációs ellátásig.
A leggyakoribb tünetek között:
- a derékfájdalom (609 említés),
- nyakfájdalom (447),
- térdfájdalom (434),
- vállfájdalom (415)
- hátfájdalom (368) vezetik a listát. A válaszadók több mint háromnegyede (77 százaléka) alacsony egészségérzetet, 88 százaléka pedig alacsony fittségérzetet jelölt meg.
A felmérés demográfiai adatai szerint a panaszok előfordulása minden korosztályban magas, de a súlyos esetek aránya a középkorúaknál és az idősebbeknél a legnagyobb.
A mozgásterápiákra, a gyógytornára nem csak akkor érdemes gondolni, ha már baj van, a fitneszbérlet mellett egy gyógytorna- vagy manuálterápia-bérlet is megtérülő befektetés.
