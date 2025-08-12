17 órája
A bankok már most csábítják az Otthon Start iránt érdeklődőket
Bár az Otthon start program hivatalosan csak szeptemberben indul, a legtöbb bank már most fogad előregisztrációt, és több pénzügyi szolgáltató kalkulátorral segíti az érdeklődőket. A kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású hitel iránt jelentős az előzetes kereslet, amelyre a bankok gyorsan reagálnak.
Az Otthon start program egy remek lehetőség a fiataloknak a lakásvásárlásra (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Szeptemberben startol az Otthon Start program, de a bankok többsége már előregisztrációs lehetőséget kínál az ügyfeleknek. Emellett egyre több szolgáltató online kalkulátorral segíti a támogatott, fix 3 százalékos kamatozású hitel iránt érdeklődőket. A konstrukció már a bevezetés előtt komoly figyelmet kapott, a pénzügyi szektor pedig igyekszik minden eszközzel kiszolgálni a növekvő igényeket. A Világgazdaság összegyűjtötte, mely pénzintézet milyen lehetőségekkel várja az ügyfeleket.
A Gránit Bank Otthon start programra dedikált aloldala július 31-én élesedett, az oldal folyamatosan frissülve tartalmazza az összes alapvető információt, Gyakran ismételt kérdések résszel is kiegészítve, emellett lehetővé teszi az előregisztrációt (feliratkozást), amelynek alapján a jelentkezőket a banki tanácsadók folyamatosan – már most – visszahívják, hogy mielőbb tisztázzák a hiteligényléshez szükséges tennivalókat. Az oldalon augusztus 7-én élesedett a kalkulátor is, hogy kiszámolható legyen a várható havi törlesztés.
Az MBH Bank július utolsó napjaiban jelentette be, hogy elindította az Otthon start program keretében elérhető 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukció kialakítását annak érdekében, hogy szeptembertől elérhetővé váljon a banknál a kormány által bejelentett támogatás. Az MBH Banknál – közölték – hitel-előminősítés és előzetes értékbecslés segíti az ügyfeleket, hogy időben, tudatosan készülhessenek fel a hiteligénylésre. A banknál az érdeklődők visszahívást kérhetnek a támogatott hitel kapcsán, emellett részletes termékismertetőt is találnak a honlapon.
Hiába kritizál az ellenzék, a fiatalok többsége saját otthonra vágyik
A CIB Banknál már működik a kalkulátor a támogatott lakáshitelhez kapcsolódóan, a részletes terméktájékoztató és a regisztrációs lehetőség mellett.
Az Erste szintén külön aloldalt hozott létre az Otthon start hitelhez kapcsolódóan, ahol a részletes tájékoztató mellett kalkulátor is található, illetve adott a lehetőség az előregisztrációra is.
Az OTP Bank és a Raiffeisen Bank már szintén elérhetővé tette a termék részletes ismertetőjét a honlapján, és az érdeklődők – regisztrációt követően – visszahívást is kérhetnek.
Azt ugyanakkor mindenképp érdemes szem előtt tartani, hogy ugyan előzetes tájékoztatás kérésére, a hitelképesség előzetes felmérésére már több pénzintézetnél is adott a lehetőség, magukat a hitelkérelmeket csak a program indulásának napjától, szeptember elsejétől fogadják be a bankok.
A teljes cikkért kattintson IDE!