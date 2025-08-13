Otthon start: cáfolta a baloldali riogatásokat az államtitkár

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára felsorolta:

A legfrissebb adatok is bizonyítják, hogy bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból. Több mint 100 ezer ingatlan várja az elsőlakás-vásárlókat országszerte.

Az árak pedig nem szállnak el, ahol a kínálat kisebb – Budapesten –, ott az árkorlátok (maximum 1,5 millió forintos négyzetméterár; legfeljebb 100/150 milliós ingatlanár), ahol bőséges a kínálat, ott pedig az eladó lakások száma és a verseny fogja meg az árak emelkedését.

A túlárazott ingatlanok pedig azért sem kerülhetnek be a programba, mert a bank nem fog hitelezni – ez a szabály benne van a rendeletben is.

Az államtitkár felidézett néhány fontos adatot az ingatlan.com szerdán megjelent elemzéséből, amely szerint az Otthon start program feltételeinek országos szinten négy eladó lakóingatlanból három megfelel.

Panyi Miklós alaposan beolvasott az Otthon startot támadó Csillag Istvánnak

„Nem kellett sokat várni, hogy egy újabb balliberális „szakértő” támadja az Otthon start programot, amely sok tízezer fiatal otthonhoz jutását fogja segíteni a közeljövőben – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és straté­giai államtitkára a közösségi oldalán.

Mint hangsúlyozta, ezúttal a baloldali Medgyessy-kormány korábbi gazdasági miniszterének, Csillag Istvánnak volt egy zavaros eszmefuttatása a programról. Az egykori SZDSZ-es miniszter az ATV egyik műsorában arról elmélkedett, hogy a nagy ingatlanfejlesztőknek, a gazdagoknak és a spekuláns lakásvásárlóknak kedvez a program, és a fiatalok valójában nem fognak tudni élni a támogatással a lakásárak növekedése miatt.

Nagyobbat nem is tévedhetne Csillag úr, de nézzük a tényeket!

– idézte a Magyar Nemzet az államtitkár bejegyzését