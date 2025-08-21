Az Otthon start program sok ezer fiatalt tarthat itthon, hívhat haza

„A 2010-es évek derekán indítottuk el a CSOK nevével fémjelzett családi otthonteremtési programot, ami kiegészülve a falusi CSOK-kal, a babváró hitellel, illetve az otthonfelújítási programmal, mintegy félmillió család lakhatását támogatta. Ezek a támogatási formák továbbra is működnek, melléjük csatlakozik a fix 3 százalékos hitelprogram, ami a családosok mellett új társadalmi csoportot céloz meg. A program jogosultsági feltételei nem a családi állapotból, hanem a tulajdonosi viszonyokból indulnak ki, és abból, hogy valaki rendelkezik-e saját otthonnal, vagy sem. Gyermekvállalási, illetve háztartási követelmény sincsen az igénylési feltételek között – válaszolta a gazdasági portálnak Panyi Miklós arra a kérdésre, hogy miben tér el ez a program a többitől.

Kifejtette, hogy a családosok mellett most elsősorban a fiataloknak, de bárkinek, aki nem rendelkezik saját ingatlannal, lehetőségük nyílik saját otthonhoz jutni.

Ilyen széles körű lehetőség a 90-es évek óta nem volt Magyarországon

– hangsúlyozta az államtitkár

A kérdésre, hogy mi a garancia arra, hogy később nem korlátozzák vagy szűkítik az igénybe vevői kört, az államtitkár megnyugtató választ adott.

Minden programot időnként finomítani kell – így volt a CSOK esetében is. A fix 3 százalékos hitelprogramot úgy állítottuk össze, hogy a legfontosabb paraméterek hosszú éveken át változatlanok maradjanak. Ezek közé tartozik a jogosulti kör, a 25 éves futamidő, a 3 százalékos fix kamat, valamint az árkorlátozások, amelyek stabil alapot adnak a programnak

– fogalmazott.