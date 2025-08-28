Tisza-csomag: a gazdaság fehéredését és a béremeléseket is visszavetheti

Ha a különböző adórendszereket akarjuk összehasonlítani – az egykulcsos rendszert a sávossal–, mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya, nincs olyan adórendszer, amely minden szempontból a legjobb – mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője annak kapcsán, hogy kiszivárgott egy nem hitelesített dokumentum, ami alapján az feltételezhető, hogy a Tisza Párt újból többkulcsos, egész pontosan háromsávos személyi jövedelemadórendszert vezetne be. A téma pedig azért aktuális, mert a legnagyobb állami adóbevételeket kitevő áfa csökkentése nem valósítható meg úgy, hogy más, akár ilyen módon kompenzálnák a kieső összegeket.

Egykulcsos vagy sávos?

A többkulcsos adórendszer kapcsán több gyakorlati probléma merül fel – ismertette Molnár Dániel. A legnagyobbat rendszerint a fekete-/szürkegazdaság erősödése jelenti. A magasabb adókulcsok mellett a munkavállalók és a munkáltatók is ösztönözve vannak arra, hogy a bérek egy részét eltitkolják, zsebbe fizessék ki. Ez pedig érdemben rontja a társadalmi igazságosságot, amelyet sokan a progresszív adórendszerek előnyeként tartanak számon.

Hasonló probléma merül fel, ha például a bérfejlesztés révén a munkavállaló bére a magasabb adósávba kerülne, és így az emelés egy jelentős részét elvinné a magasabb adóteher, emiatt előfordulhat, hogy a munkáltatók inkább nem is emelik a béreket. Ez a másik oka annak, ami több országban is megfigyelhető, kutatások is igazolják, hogy a sávhatároknál feltorlódnak a munkavállalók. Ez dolgozói szempontból is negatív ösztönzőt jelent, a többlet-erőfeszítéssel elérhető magasabb bér a magasabb adóterhek miatt nem vonzó. Így gyakorlatilag az adórendszer a legmagasabb képzettségű és termelékenységű munkavállalókat bünteti a gazdaságot előremozdító erőfeszítéseikért. De vállalati oldalon is ugyanígy problémát jelent, hogy a legtermelékenyebb munkavállalók érdem szerinti javadalmazása többletköltséget jelent.

Azonban nem csak a munkavállalói szempontok miatt versenyképtelenebb a többkulcsos adórendszer. Állami adminisztráció és adófizetői oldalról is többletterhet jelent a komplexebb adórendszer. Kutatások bizonyították: minél egyszerűbb egy adó befizetése, annál magasabb a hajlandóság is. Problémát jelent még, hogy a szabályozónak évente felül kell vizsgálni az adómértéket és igazítania a béremelkedés mértékéhez, különben a hideg progresszió esete áll fenn, amelynek keretében a béremelést követően az adórendszer miatt csökkenhet valakinek a reáljövedelme – sorolta Molnár Dániel.

Európában rendszerint a többkulcsos adórendszer az elterjedt, a legtöbb ország ezt alkalmazza.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vonatkozó tanulmányából kiderül, az Európai Unió 27 tagállama közül csupán négyben alkalmaznak egykulcsos személyi jövedelemadót; hazánk mellett

Észtországban,

Romániában

és Bulgáriában.

