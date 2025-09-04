1 órája
Ingyenes laptopokra lehet pályázni a 4iG alapítvány pályázatán
A közoktatásban résztvevő gyerekek és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését célozza a 4iG alapítvány Digitális Esély Programja, amelyre szeptember 30-ig várják a pályázatokat. A program során a 4iG alapítvány 220 darab nagy teljesítményű, felújított és digitális oktatásra optimalizált laptopot adományoz az iskoláknak.
A 4iG alapítvány elsősorban a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez kíván hozzájárulni (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A 4iG a Digitális Társadalomért Alapítvány azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy az Digitális Esély Program célja a tanórai digitális eszközhasználat fejlesztése, programozás és kódolás szakkörök elindítása, valamint közösségi diákprojektek – például iskolarádió, diákönkormányzati aktivitások – támogatása.
A 4iG alapítványa ezeket a célokat
220 nagy teljesítményű, felújított és digitális oktatásra optimalizált laptoppal támogatja; a laptopok megfelelnek a Windows 11 operációs rendszer követelményeinek, így régebbi számítógépek kiváltására is alkalmasak lehetnek.
Az eszközökön felül a sikeresen pályázó tanárok 30 órás, a gyakorlati digitális tudást előtérbe helyező e-learning kurzuson is részt vesznek, amellyel olyan tudást kaphatnak, amit már akár másnap hasznosíthatnak az oktatásban – tették hozzá.
A 4iG alapítvány olyan intézmények pedagógusainak pályázatát várja, akik elkötelezettek a digitális fejlődés mellett, nem feltétel az informatikai szakképzettség.
A pályázaton minden, OM-azonosítóval rendelkező intézmény elindulhat, így akár zeneiskolák vagy gyógypedagógiai intézmények is laptophoz juthatnak
– jelezték.
A program országos, így régiótól és településtípustól függetlenül bármely iskola pályázhat, a pályázat feltételei és jelentkezési űrlapja a 4iG alapítvány oldalán érhetők el – áll a közleményben.