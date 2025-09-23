Szijjártó Péter: újabb amerikai vállalat jelentett be beruházást Magyarországra (videó)

Húszmilliárd forintos értékű beruházást hajt végre a Genesys amerikai technológiai vállalat Budapesten, amely immár a nyolcadik beruházás az Egyesült Államokból Donald Trump elnök idei hivatalba lépése óta – jelentette be Szijjártó Péter kedden New Yorkban.

A külgazdasági és külügyminiszter aláhúzta, hogy a Genesys rendkívül jelentős szerepet játszik a világpiacon a mesterséges intelligencia használata, a felhőalapú ügyfélszolgáltatások területén.

Azt hiszem, hogy ennél modernebb, s ennél magasabb képzettséget igénylő beruházásról nem nagyon álmodhatunk

– mondta.

Majd hozzátette, hogy ez a húszmilliárd forintnyi értékű budapesti beruházás 250 magas képzettséget igénylő munkahelyet teremt majd hazánkban, amelyek betöltői a mesterséges intelligencia szerepét fogják kutatni, illetve növelni a felhőalapú informatikai szolgáltatásokban.