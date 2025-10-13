Rendkívül fejlett egészségügyi technológiai beruházás érkezik Mosonmagyaróvárra

A tárcavezető a svéd Nolato beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a higiéniai és egészségügyi műanyag termékeket gyártó cég egy 28 milliárd forint értékű projekt keretében üzemet hoz létre egy új, innovatív gyógyszeradagoló rendszer előállítására, amihez a kormányzat négymilliárd forintos támogatást nyújt, így stabilizálva a cég munkavállalói létszámát nyolcszáz felett.

Ez ma a Nolato cégcsoport legnagyobb gyára a világon. Ráadásul az új gyógyszeradagoló rendszernek a gyártásához az elérhető legmagasabb technológiai színvonalra van szükség, olyan technológiai megoldásokra, amelyek ma Magyarországon nincsenek jelen. Ezt a beruházás tehát a magyar gazdaság technológiai színvonalát összességében is emeli, és itt most olyan hozzáadott érték előállítására kerül sor, amely összehasonlíthatatlanul magasabb az eddigi tevékenységekhez képest

– hangsúlyozta.

Megjegyezte, hogy a vállalat ezzel párhuzamosan növeli gyártási kapacitását, s az exportteljesítményét is, ami kritikus fontosságú a magyar gazdaság szemontjából.

Majd rámutatott, hogy a cég évek óta szinte kizárólag megújuló energiát használ, és ennek részarányát tovább fokozzák, ami egybevág a kormány azon célkitűzésével, hogy Magyarország továbbra is a világ azon huszonegy országa közé tartozzon, amelyek úgy tudják növelni a gazdasági teljesményüket, hogy közben csökkentik a károsanyag-kibocsátásukat.

Illetve kifejtette, hogy az elmúlt tíz évben tizenkilenc svéd nagyberuházást támogatott a kormány, ezzel összesen 125 milliárd forintnyi beruházás és több mint kétezer új munkahely jött létre.

Továbbá aláhúzta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében az egyik legalacsonyabb a munkanélküliség hazánkban, alig két százalék, az ipari termelés értéke pedig tavaly elérte az 5600 milliárd forintot, ami hetven százalékos növekedést jelent a tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest.

Ehhez némi köze lehetett annak a ténynek is, hogy az elmúlt tizenegy év során 121 nagy beruházáshoz adott támogatást a kormány ebben a vármegyében, s ez a 121 beruházás összesen 770 milliárd forintos értéket képviselt és több mint hétezer új munkahelyet hozott létre

– emelte ki.