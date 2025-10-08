Magyarország még vonzóbb beruházási célpont lesz a támogatási rendszer módosításával

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányülés szünetében kiemelte, hogy tovább élesedett a verseny Európában azokért a beruházásokért, amelyek munkahelyeket teremtenek, és eldöntik, hogy mely országok is kerülhetnek az új globális technológiai korszak győztesei közé.

Leszögezte, hogy

Magyarország rendkívül jelentős sikereket ért el az elmúlt időszak során, Európa egyik fontos termelési központja lett, de emellett számos kutatás-fejlesztési innovációra és szolgáltatásokra épülő beruházás is érkezett hazánkba.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy mivel a verseny igen éles, a jövőbeli sikerek érdekében két lényeges változtatást hajtanak végre a beruházásösztönzési rendszeren.

Először is élünk azzal a lehetőséggel, amely az Európai Bizottság azon döntése nyomán jött létre, hogy a tiszta ipari megoldások és a nulla nettó kibocsátás elérése, vagyis a környezetet kímélő gazdasági növekedés érdekében létrejövő beruházások esetében 350 millió euróig nem kell európai bizottsági jóváhagyás a beruházások támogatásához

– tájékoztatott.

Ez azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban tudunk döntést hozni, sokkal versenyképesebbek leszünk, nem kell egy-másfél évet várni egy-egy beruházás támogatása esetében az Európai Bizottság döntésére, ami egy óriási versenyhátrány volt, főleg az Európai Unión kívüli országokkal, vetélytársakkal szemben

– folytatta.

Tehát minden olyan beruházásért, amelynek nyomán a károsanyagok kibocsátása csökken, amelynek nyomán a gazdasági növekedés környezetkímélő módon jön létre, sokkal versenyképesebben tudunk majd küzdeni, sokkal nagyobb esélyünk lesz ezeket a beruházásokat Magyarországra hozni azzal, hogy ezt az új intézkedést bevezetjük

– tette hozzá.