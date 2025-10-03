Szijjártó Péter: Magyarország nyertese az autóipar átalakulásának

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken, Zalaegerszegen a MAJOSZ által szervezett járműipari konferencián vett részt, amelyen hangsúlyozta, hogy az autóipar jelenleg történelme legjelentősebb technológiai forradalmán megy át, amely vesztesekre és nyertesekre osztja fel a világot, márpedig a kormány célja, hogy Magyarország utóbbiak közé tartozzon.

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Ahhoz azonban, hogy nagyot nyerhessünk, fontos volt annak a leszögezése, hogy nem szabad követő üzemmódban haladni, hanem igenis ennek a globális technológiai forradalomnak az élén, de legalábbis az élmezőnyében kell haladnunk

– figyelmeztetett.

Aláhúzta, hogy

az iparág szereplői kizárólag globális munkamegosztás keretében tudják véghezvinni az elektromos átállást.

„És innen már világos is volt, hogy merre kell mennünk, hiszen egy kis vagy közepes méretű közép-európai országként akkor reális, hogy nagyot nyerjünk a nagy autóipari átalakuláson, ha mi biztosítjuk a legjobb feltételeket ehhez a nagy, globális vállalati munkamegosztáshoz” – fogalmazott.

Kifejtette, hogy ezért is volt szükség a gazdasági semlegességi stratégiára, azaz a keleti és nyugati szereplők zavartalan együttműködését lehetővé tévő környezet kialakítására, ami mára bizonyítottan az autóipari forradalom nagy nyertesévé tette Magyarországot.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország egyértelműen a legnagyobb nyertesek közé tartozik abban, hogy hol jönnek létre az új korszakhoz szükséges termelési kapacitások.

Nehéz úgy eldobni egy követ ebben az országban, hogy ne egy éppen épülő autógyárat vagy valamely beszállító gyárát találja el

– mondta.

Fontosnak nevezte, hogy hol fejlesztik tovább az ágazat legújabb technológiáit, s hazánk ezen a téren is jól áll, mivel számos nagy nemzetközi autóipari szereplő itt hozta létre elektromobilitási stratégiájának központját.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy

Magyarország mostanra az autóipar teljes értékláncának otthonává vált, a gyártástól a technológia fejlesztésén át a kutatás-fejlesztésig.

Példaként említette, hogy Magyarország egyike a világon annak a három országnak, ahol mind a három prémium német autómárkának gyára van, s már a tíz legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártó közül is öt a letelepedés mellett döntött.