Versenyképes modell

1 órája

Tovább növelte eredményességét a higiéniai papírtermékeket gyártó magyar cégcsoport

Címkék#papíripar#Vajda-Papír Kft#árbevétel

A Vajda Papír cégcsoport sikeres első fél évet zárt 2025-ben: az értékesítés nettó árbevétele 11,8 százalékkal, az adózás előtti eredmény pedig 17 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest – közölte a társaság pénteken az MTI-vel.

MW

Kiemelték, hogy az év első hat hónapjában elért 38 milliárd forintos konszolidált árbevétel az egy évvel korábbi 34 milliárd forint után, valamint a tavaly félévit megközelítő, 4,1 milliárd forint EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a cég hatékonyságnövelő intézkedéseinek, valamint stabil piaci jelenlétének köszönhető.

Az év hátralévő részében is folytatja a termelés növelését, az exportpiacok bővítését a Vajda Papír
Forrás: Vajda Papír

A konszolidált adózás előtti eredmény a 2024 első félévi 3,2 milliárd forintról 3,7 milliárd forintra emelkedett.

A közlemény idézte Vajda Attilát, a Vajda Papír Kft. ügyvezető igazgatóját, aki elmondta,

a Vajda Papír stabil, hosszú távon is versenyképes üzleti modellje lehetővé tette, hogy a nemzetközi gazdasági környezet kihívásai ellenére is erősödjön, és tovább növelje eredményességét.

Az idei első fél évben a Vajda Papír csoport magyarországi vállalata 27 519 tonna készárut értékesített, 16 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, az exportértékesítési volumen 34 százalékkal nőtt. A társaság által értékesített termékek átlagos bruttó ára nem csökkent, miközben a hazai piacon általánosan 4 százalékos áresés volt tapasztalható – ismertette a cégvezető.

Beruházások és termelésnövelés

A közlemény szerint a vállalat az elmúlt időszakban jelentős beruházásokat hajtott végre dunaföldvári telephelyén: ipari robotokkal automatizált feldolgozógépeket helyeztek üzembe, amelyek növelik a termelési hatékonyságot és csökkentik a logisztikai költségeket. Emellett a második alappapír-gyártósor sikeres telepítése és felfuttatása lehetővé tette, hogy a cégcsoport a teljes alappapír-szükségletét házon belül biztosítsa, így tovább csökkentve a külső piaci kitettséget.

A magyar vállalat a közép- és kelet-európai piacon, a Baltikumban és Skandináviában is jelen van
Forrás: Vajda Papír

A Vajda Papír az év hátralévő részében is folytatja a termelés növelését, az exportpiacok bővítését, valamint a fenntarthatósági beruházások megvalósítását. A vállalat célja, hogy 2025-ben meghaladja a tavalyi árbevételt, miközben az EBITDA-t is növeli. A vállalat ugyanakkor tudatosan készül a piaci és szabályozási kockázatok kezelésére, ideértve az alapanyagárak alakulását, a kamatkörnyezet változásait és a hatósági árszabályozás kihívásait – írták.

Harminc országba exportálnak

Vajda Attila a közleményben emlékeztetett, hogy az elmúlt 10 évben több mint 40 milliárd forintot fordítottak a fenntartható működés erősítésére. A cég környezettudatos hozzáállása az alapanyag-beszerzési folyamatokban is megjelenik, csaknem 100 százalékban igazoltan felelős erdőgazdálkodásból származó cellulóz rostból készült papírt használnak fel a termeléshez. A gyártásnál keletkező hulladék újrahasznosítása szintén prioritás, a papíralapanyagnál keletkező hulladék teljes mennyiségét újrahasznosítják.

A Vajda Papír a közép- és kelet-európai piacon, a Baltikumban és Skandináviában is jelen van, több mint 30 országba exportálja termékeit, az európai országok mellett Ázsiába, sőt a Karib-tenger térségébe is eljutnak a termékei. Csoportszinten több mint 700 munkavállalót foglalkoztat, három magyarországi és egy norvégiai gyára van. A 140 ezer tonnás éves gyártási kapacitású, 100 százalékos magyar családi tulajdonban lévő Vajda Papír a hazai kereslet 55-60 százalékát állítja elő, és termelésének 60 százalékát szállítja külföldre.

 

