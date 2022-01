Néhol kifejezetten télies idő lesz a hétvégén. Egyes helyeken akár mínusz 10 Celsius-foknál is hidegebb lesz, és helyenként havazás is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható, majd kora estétől a déli megyékben megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Napközben csapadék nem valószínű, majd késő estétől a déli határ mentén hószállingózás kezdődhet. Az élénk északnyugati szelet csütörtökön néhol erős lökések kísérik, majd éjszakától veszít erejéből a szél, amely pénteken mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően mínusz 10 és mínusz 5 fok között valószínű, de néhol mínusz 14 fokig is hűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.

Szombaton az ország északnyugati, nyugati felén nem valószínű számottevő csapadék, máshol több helyen előfordulhat havazás, a keleti határ közelében néhol havas eső sem kizárt. Hajnalban nagyrészt mínusz 8 és mínusz 1 fok közötti értékeket mérhetnek, de a fagyzugokban akár mínusz 12 fok is lehet. Délután jellemzően mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap hajnalban ködfoltok képződhetnek. Reggelig valószínűleg a Tiszántúlon is megszűnik a havazás. Napközben, majd éjjel elsősorban az ország nyugati, északnyugati felén fordulhat elő szórványosan havazás, helyenként havas eső, eső, ónos eső is. A minimumok többnyire mínusz 8 és mínusz 2 fok között alakulnak, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. Délután mínusz 2 és plusz 5 fok közötti hőmérséklet valószínű - olvasható az előrejelzésben.