Délelőtt előbb a Dunántúlon, majd délután a középső országrészben is vékonyabbá, szakadozottabbá válik a felhőzet, az északnyugati megyékben akár több órára is kisüthet a nap. A csapadékzóna súlypontja a nap folyamán kelet felé helyeződik át, délután az északkeleti, keleti megyékben is megszűnik az eső, zápor, zivatar. Ugyanakkor estétől az Alföld déli, délkeleti, valamint a Dunántúl nyugati, délnyugati részei fölé is besodródhatnak záporos, zivataros csapadékgócok.

A Dunántúlon az északnyugatira, nyugatira forduló szelet, míg a Dél-Alföldön a délnyugati légmozgást napközben időnként élénk széllökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő.