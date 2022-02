Fényképeket is készített 1 órája

Éveken keresztül erőszakolta nevelt fiát és rokonai lányait egy veszprémi férfi

2010-től hét éven keresztül zaklatott két kisgyereket egy most 46 éves férfi a megalapozott gyanú szerint. A 12 évesnél is fiatalabb lányokat, akik a rokonai, akkor molesztálta, amikor nála aludtak. 2020-tól a nevelése alatt álló kiskorú fiát is szexuálisan zaklatta. Az erőszakról fotókat és videókat is készített.

A Veszprém Megyei Főügyészség közleménye szerint a 46 éves veszprémi férfi 2010 októberétől mintegy hét éven keresztül – túlnyomórészt, amikor a kiskorúak aludtak – szexuális cselekményeket végzett két, a rokonságába tartozó, akkor még tizenkét év alatti kislánnyal, 2020 elején pedig a nevelése alatt álló kiskorú fiúgyermekével. A kegyetlen pedofil a szexuális erőszakokról fényképeket és videókat készített, melyeket külső adathordozón tárolt. A külső adathordozón több mint 73 ezer gyermekpornográf felvételt tárolt, melyek között egyaránt voltak tizenkét év alatti és idősebb gyermekekről készült képek. Az ügyészség a szökés és elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítése és a bűnismétlés veszélye miatt tett indítványt a gyanúsított letartóztatására, amellyel a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója egyetértett, és az elkövető letartóztatását egy hónapra elrendelte. A végzés ellen a gyanúsított és védője is fellebbezett, így az nem végleges - írja az Origo.

