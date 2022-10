Egy átlagos közúti ellenőrzés után szabadultak el az indulatok a Heves megyei Tarnazsadányban a napokban. Egyik nap ugyanis a helyi járőrök egy kocsi sofőrjét akarták igazoltatni, miután a 20 éves sofőrnek nem volt jogosítványa.

N. István azonban a fék helyett a gázra lépett, és menekülni kezdett a rendőrök elől.

Persze a zsaruk sem hagyták magukat, követték a férfit, aki viszont egy ház előtt lefékezett, kipattant a kocsiból, és berohant a házba.

Bár a zsaruk is kiugrottak a járőrkocsiból, és utána futottak, a családi ház bejáratánál István apja toppant eléjük, majd kisvártatva 30-40 fős tömeg gyűlt össze, akik fenyegették a rendőröket. Többek közt az is elhangzott: megölik őket.

A férfi azonban a házból is menekülni próbált, eközben lökte meg az egyik zsarut, aki dacára a lincshangulatnak, István után ment, és végül meg is bilincselte a férfit. Az Agria Tv szerint ezután István nem csak azt vallotta be, hogy jogosítvány nélkül vezetett, de azt is, hogy drogot fogyasztott, ezt azonban, úgy tudni, végül visszavonta.

Egy környékbeli férfi szerint Istvánnak nem ez volt az első ilyen ügye:

Többször is ment a kocsival, de tudtuk, hogy nincs jogsija. Most is ez történt – mondta a Borsnak egy környékbeli, aki végignézte azt is, ahogyan István megbilincselik.

Amit én láttam, az szabályos intézkedésnek tűnt, hiszen menekült a rendőrök elől és jogsija sem volt. Mikor kint megbilincselték, azon sem lepődtünk meg, hiszen akkorra már csak úgy tolongtak az emberek a ház körül

– mesélte.

A család szerint túlkapás történt

A TV2 Tényeknek azonban a férfi édesapja azt mondta, hogy szerintük, rendőri túlkapás történt. Bár azt mondta, fia valóban meglökött egy rendőrt, azt már a túlkapás miatt tette:

– Jogosan jártak el, a túlkapás a házban történt. Mikor a gyerek le volt bilincselte, az egyik rendőr fejbe akarta rúgni. Fejbe akarta rúgni, de nem engedte, és akkor lökte el – állította az édesapa. István aztán a Tényeknek már azt mondta, hogy kábítószert sem fogyasztott, a marihuána a mellette ücsörgő utasánál volt.

Nem voltam kábítószer hatása alatt, a másik gyereknél volt – állította, ahogyan azt is, hogy nem lökte el a zsarut:

Nem löktem el őt, hanem ezt akarja kitalálni, mert a fejemet a földbe vágta – mondta a kamerák előtt.

A hivatalos személy elleni erőszak miatt az illetékes ügyészség jár el - írja a Bors.