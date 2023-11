– Továbbra is azt támasztják alá a tények, hogy Zsoltot odacsalták, hogy megszerezzék a mobiltelefonját és az öreg autóját – mondta el a Blikknek Császár-Nagy Noémi, az áldozat ikertestvére. A hatóságok azóta megtalálták és lefoglalták Zsolt autóját is, amit a tettes társai a támadás után elvittek. A magyar férfi nem is ismerte a gyilkosát vagy gyilkosait, sőt, korábban még a városban sem járt. Október 21-én délben érkezett meg Phoenixbe, majd 16.45-17.00 között ölték meg egy apartmanban. A testén talált sérülések alapján esélye sem volt arra, hogy védekezzen.

Valószínűleg annyira meglepetésként érte a támadás, hogy még a karját sem tudta felemelni, hogy kivédje a szúrásokat. A kés pengéje a hasát és a szívét érte, a gyilkosa mindössze hat másodperc alatt végezhetett vele.