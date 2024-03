A tilosban hajtott a vasúti sínekre egy busz Piliscsévnél még júniusban, miközben nagy sebességgel érkezett a vonat. Az Esztergomi Járásbíróság a hétfői előkészítő ülésen, közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség ügyében hozott ítéletet a buszsofőrrel szemben – adta hírül a Tatabányai Törvényszék.

A bíróság a vádlottat 400 000 forint pénzbüntetésre és 1 év 10 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, azonban az nem jogerős, mivel a vádlott és védője fellebbezést jelentett be.

A buszsofőr nem vette figyelembe a piros jelzést

Dr. Stoller Katalin ügyész, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője a kemma.hu-t arról tájékoztatta, hogy a vádirat szerint a férfi 2023. június 9-én Piliscsév lakott területén kívül, a 11125. számú úton vezette a buszt. A fénysorompó tilos jelzése, és a csapórúd vízszintes állása ellenére a vasúti átjáróba hajtott úgy, hogy a csapórudat balról, a záróvonalat átlépve, az ellentétes forgalmi sávba áthaladva kikerülte. A sofőr a manőver során nem tartott megfelelő oldaltávolságot a sorompó „A” jelű csapórúdja mellett, ezért a busz hátsó részével nekiütközött, emiatt a sorompó letört és az úttestre zuhant.

Az ütközést követően a sofőr a busszal áthaladt az átjárón, majd megállt és a vasúttársaságnál telefonon bejelentette a csapórúd letörését. A bejelentést követően a vasúttársaság a sorompót helyreállította, a cselekmény következtében a vasúti közlekedésben fennakadás, valamint vonatkésés nem történt.

A felvételt a kemma.hu megmutatta egy szakértőnek is, aki szerint tömegbaleset lehetett volna, akkor is, ha tele van a busz, de ha egyetlen ember van rajta, akkor is. A vonat körülbelül 35 méterre volt.

Nagyon fel vagyok háborodva

– mondta dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régió elnöke.