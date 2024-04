Egy új rendelettervezet átalakítaná a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályait Magyarországon - írta a Portfolio.hu. A javaslat szerint azok, akik már rendelkeznek B kategóriás vezetői engedéllyel, könnyebben szerezhetnének teherautóra, nagyobb vagy speciális járművekre jogosítványt.

Lényegében B kategóriával egyszerűsített módon lehetne megszerezni a C és CE kategóriás vezetői engedélyt.

A rendelet továbbá módosítaná a rutinvizsgák korhatárát is, lehetővé téve a C és CE kategória esetén a 18., míg a D-nél a 21. életév betöltése előtti vizsgázást is. De a forgalmi vizsgáknál továbbra is élne a korhatári kötelezettség.

A javaslat részletes szabályokat tartalmaz a képzési idők és teljesítendő menettávolságok, valamint a vizsgákra vonatkozóan is. A társadalmi egyeztetés 2024. április 29-ig tart.