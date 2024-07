Kézbesítőink – vezetőjükkel egyeztetve – a megszokottól eltérő időben is kézbesíthetnek, korábban kezdhetik a munkát, amikor még hűvösebb van. Ügyelünk arra, hogy a munkaátszervezések a szolgáltatás teljesítését ne befolyásolják. A kézbesítőink számára adott továbbá a lehetőség, hogy a tűző nap elől munka közben betérjenek klimatizált közintézményekbe, vállalkozások telephelyeire, irodákba, hűvösebb épületekbe, ez különösen javallott 12-15 óra között. Ilyenkor akár 1-2 órát is szüneteltethetik a munkát a hőség miatt. Ennek elősegítése érdekében belső csatornán közzétesszük azoknak a légkondicionált helyszíneknek az országos listáját, amelyeket bárki, így kollégáink is igénybe vehetnek, és amely elérhető a katasztrófavédelem weboldalán