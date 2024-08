Elképesztő videó készült egy közútkezelő furgon sofőrjéről az M0-s autópályán, életveszélyes versengésbe kezdett egy autóssal. A közutas a forgalomtól elzárt területen vágott be a fekete kocsi elé, majd többször fékezett előtte és nem engedte, hogy tovább haladjon. Sőt az is látszik, hogy még a sárga villogóját is felkapcsolta, majd így üldözte a fekete autót. A Magyar Közút belső vizsgálatot indított a sofőrrel szemben, azt mondják: az esetnek a lehető legsúlyosabb következménye lesz.