Súlyos sérülésekkel került kórházba egy nagymama, aki múlt hét szombaton meg is halt, miután a tizenkét éves unokája megverte a szlovákiai Hetény nevű községben – jelentette be a Nyitrai Kerületi Ügyészség szóvivője.

Jaroslav Maček kiemelte, a korábban súlyos testi sértés vétsége miatti vádemelést várhatóan emberölésre minősítik át. Az esetről a Plus JEDEN DEŇ nyomán a Paraméter számolt be, amit a Magyar Nemzet idézett.

Egyelőre úgy tudni, a fiú azért verte meg az idős nőt, mert az igazat adott egy, a fiúra panaszkodó tanárnőnek. Az iskola képviselője megerősítette, hogy a gyermek mentálisan instabil. A hírek szerint a fiatal két osztálytársát annyira megverte, hogy azok kórházba kerültek.

Beszámolnak arról is, hogy a fiú családja rendkívül rossz anyagi helyzetben van, ezért az önkormányzat segített nekik abban, hogy ne kelljen bizonyos díjakat megfizetniük, továbbá élelmiszert, higiéniai termékeket és üzemanyagot is biztosítottak nekik, a fiú pszichiátriai kezelésének útiköltségeit szintén megtérítették – erről a polgármester, Magyari Ferenc számolt be, ahogy arról is, hogy a családban senkinek nem volt munkahelye.