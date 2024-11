Férfiak és nők egyaránt elkövethetnek súlyos bűncselekményeket. Bár a közvélemény gyakran a férfiakhoz társítja a kriminalitást, számos nő is felkerül a rendőrség legkeresettebb bűnözőinek listájára. Az elkövetett bűnök között szerepel, lopás, emberkereskedelem, csalás és kábítószer-kereskedelem is.

A borsonline.hu összegyűjtötte azokat a nőket, akiket jelenleg is nagy erőkkel keresnek, vagyis a rendőrség körözési toplistáján szerepelnek.

A 34 éves esztergomi nőt, Czakó Zóját emberkereskedelemmel vádolják, amit 18 év alatti személy ellen követett el. Jelenleg azért folyik ellene körözés, hogy elkezdje a börtönbüntetése letöltését.

Czakó Zója

Forrás: police.hu



A 31 éves székelykeresztúri nőt, Dan Brigittát lopás miatt körözik.

Dan Brigitta

Forrás: police.hu

A 36 éves tatabányai nőt Dudás Ildikót már évek óta körözi a rendőrség, kábítószer-kereskedelemmel vádolják.

Dudás Ildikó

Forrás: police.hu



A rendőrség keresi a 26 éves Horváth Bianka Kittit kifosztás és csalás miatt, mivel nem kezdte meg börtönbüntetésének letöltését.

Horváth Bianka Kitti

Forrás: police.hu

A 31 éves Kovács Krisztina Kittyt rablás miatt körözi a rendőrség, ő is azok közé tartozik, aki elmulasztotta börtönbüntetésének megkezdését.

Kovács Krisztina Kitty

Forrás: police.hu



A 25 éves zalaegerszegi születésű Orbán Alexandrát emberkereskedelem miatt ítélték el, börtönbüntetésének letöltése céljából keresi a rendőrség.