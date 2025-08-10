Lezuhant egy férfi a Gellért-hegyről

A Gellért-hegyi sziklatemplom fölötti területről egy sziklára esett egy fiatal férfi vasárnap este – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.

Fotó: Jászai Csaba / Forrás: MTI/MTVA Bizományosi

Kiss Ádám elmondta: a fővárosi hivatásos tűzoltók a mentés során lementek a sziklára a férfihoz, aki eszméleténél volt, tudtak vele kommunikálni. A sérültet alpintechnikával, hordágyon vitték biztonságos területre, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.