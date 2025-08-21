2 órája
Figyelem! Visszaélnek a Magyar Vöröskereszt nevével és emblémájával
A Magyar Vöröskereszt nevében és emblémájával visszaélve cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten – közölte a humanitárius szervezet csütörtökön az MTI-vel.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A Magyar Vöröskereszt felhívta a figyelmet arra, hogy
a humanitárius szervezet nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.
Kiemelték: a Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza, azonban az elmúlt időszakban több jelzést kaptak a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről.
A Magyar Református Szeretetszolgálat 26 millió forinttal segíti az erdélyi árvízkárosultakat
A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségimédia-felületeken terjedő, félrevezető információk miatt.
Gyanút kelthet, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg – emelték ki.
Kitértek arra, hogy a Magyar Vöröskereszt minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit.