Elfogták a taxist, aki drogot adott el a Sziget külföldi látogatóinak (videó)

Külföldi fesztiválozóknak adott el kábítószert egy 38 éves taxis, elfogták a rendőrök – írta a BRFK a police.hu oldalon.

Kábítószert adott el külföldi fesztiválozóknak egy taxis Budapesten, elfogták

Azt írták, hogy augusztus 7-én a Sziget Fesztiválon fogtak el kábítószer birtoklása miatt három brit állampolgárságú férfit, és a nyomozók látókörébe került egy magyar férfi, aki a gyanú szerint a taxijában adta el a kábítószereket – MDMA-t és kokaint – a három férfinak.

A rendelkezésre álló adatok szerint a taxisként dolgozó díler az autójából rendszeresen árult drogot Budapesten, jellemzően a belvárosban – tették hozzá.

A 38 éves férfit a budapesti nyomozók a VI. kerületben, egy parkolóban fogták el, a kábítószergyorsteszt kokainra pozitív eredményt hozott. A nyomozók az autóban végrehajtott kutatás során egy zokniba csomagolva 19 simítózáras zacskót, 8,5 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint 578 ezer forintot foglaltak le.

 

A férfi otthonát is átkutatták, ahol további 824 ezer forintot foglaltak le – közölték.

A férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd – őrizetbe vétele mellett – kezdeményezték a letartóztatását. A három brit férfinak kábítószer birtoklása miatt kell felelnie – áll a közleményben.

