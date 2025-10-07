október 7., kedd

Krimi

1 órája

Vigyázzon! A Szerencsejáték Zrt. nevével visszaélő AI-videó terjed a neten

Címkék#Szerencsejáték Zrt#átverés#videó#mesterséges intelligencia

A Szerencsejáték Zrt. nevével visszaélő, mesterséges intelligencia használatával készült, megtévesztő tartalmú videó biztatja játékra a nézőket a közösségi oldalakon – hívta fel a figyelmet a társaság az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

MW
Vigyázzon! A Szerencsejáték Zrt. nevével visszaélő AI-videó terjed a neten

Figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt.: mesterséges intelligencia használatával készült hamis videó terjed a világhálón (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Az összeállítás televíziós tudósításnak álcázva azt a benyomást kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt. egy alkalmazás letöltését ajánlja. 

A Szerencse Klub néven hirdető cég ezzel azt a hamis látszatot kelti, hogy a nemzeti lottótársasághoz kötődik 

– írták, jelezve: az utóbbi időben egyre több szerencsejáték-hirdetés kering a közösségi oldalakon a Szerencsejáték Zrt. cégnevét, logóját vagy akár korábbi videóit felhasználva.

A társaság elhatárolódik az ilyen tartalmaktól, a játékosoktól körültekintést kér, a visszaélések megszüntetése érdekében pedig minden jogi lehetőséget kihasznál.

Hangsúlyozták: a Szerencsejáték Zrt.-hez csak 

Krimi

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
