Végigaludta a pénztáros, hogy kifosszák a benzinkút kasszáját
A Monori Járási Ügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik kifosztották egy benzinkút kasszáját, miközben a pénztáros mélyen aludt – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.
A közlemény szerint a két, többszörösen büntetett előéletű üllői férfi 2023. január 27-én éjfél körül érkezett az üllői benzinkútra. Tankolás után fizetni akartak, de az üzletben nem láttak senkit.
A vádlottak egy darabig várakoztak, majd körülnézve a helyiségben észrevették a mélyen alvó pénztárost.
Egyikük a nyitott pénztárgépekből csaknem másfél millió forintot kivett, majd távoztak.
Rövid idő múlva a vádlottak visszatértek, és az ellopott pénzből egy kisebb összeget visszatettek a pénztárgépbe, hogy cselekményüket később észleljék. Pár perc múlva a pénztáros felébredt, és egy vásárló fizetése során észlelte a lopást – írták.
A Monori Járási Ügyészség a vádlottakat minősített lopás bűntettével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértettnek okozott kár megtérítését indítványozta.
Az ügyben a Monori Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.
