Környezetvédők szerint az előző baloldali kurzus egyik szégyenfoltjának tekinthető az a munka, amivel a város közepén, egy nádas elpusztítását okozva hoztak létre valakik egy hatalmas illegális lerakót. Forrásaink szerint Magyar Szocialista Párthoz és a DK-hoz hű biokomos cégvezetés által is kezelt, pécsi önkormányzati területen több méter magasan halmozhattak fel törmelékeket, amit hivatalosan „földdepónak” mondtak lapunk munkatársának.

A pécsi bűnügy részleteit a nyomozás tisztázza majd

Tüskésrét közepén több focipályányi részen helyeztek el anyagot, de hogy pontosan mit, azt a rendőrségi nyomozás derítheti ki. Lapunk munkatársa viszont beszélt olyan volt önkormányzati képviselővel is, aki a korábbi baloldali városvezető koalíció tagja volt. Mint azt mondta, évekkel ezelőtt már úgy tudta, hogy az adott területre vihetnek be anyagot bizonyos vállalkozók, információi szerint önkormányzati építkezésekről felszedett aszfalt, bontásból származó hulladék is került oda.

Veszélyes hulladékot magunk is találtunk a korábban vizes élőhelynek minősülő területen, hiszen kátránypapírt és aszfaltdarabok is voltak a tüskésréti szemétdomb tetején.

Az ügyben nemcsak a rendőrség indított nyomozást nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve végzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel elkövetett bűntett miatt, hanem a különböző ágazati szervezetek is cselekedtek.

Forrásunk szerint a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nkft. mint a hulladékgazdálkodás regionális koordinátora is vizsgálatot indított, ahogyan a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. is belső vizsgálatot indított el, miután a törmeléknek hulladéklerakóba kellett volna kerülnie és utána megfizetni a lerakási díjat. Ez jelenleg egyébként tonnánként 45 ezer forint. Környezetvédők véleménye szerint a biokomos területen illegálisan lerakott szemét nagyjából 60 ezer tonna is lehet, ennyi után 2,7 milliárd forintot kellett volna megfizetni. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a későbbiekben a tulajdonos önkormányzatnak kellene felszámolnia az illegális lerakót, az legalább ekkora költséget jelent majd, a terület ártalmatlanításáról, a szállítási költségekről nem is beszélve.