A műsor középpontjában a női-férfi dinamika, a szenvedély és a szerelem áll. Az alkotók azt ígérik, olyan műsorral várják a közönséget, amelyben elmosódnak az érzékelés határai. Amikor az óra hetet üt, káprázatos szépségű revütáncosok tűnnek fel a porondon, izgalmas fényjáték veszi kezdetét és csábos dallamok töltik be a nézőteret: „Vár a porond, hív a cirkusz!” – írja a Magyar Nemzet.

A koncepció alapja a varieték világa artisták és bűvészek műsorszámaival ötvözve.

A show technikailag és vizuálisan is épít a nemrég bemutatott Rain – Esőcirkusz című produkcióra. A számok között átfedéseket találunk, így e műsorban is megjelenik többek között a Duo Donnert görkorcsolyaszáma, Nikita Pavlov és Aliaksandra Vishneuskaya veszélyes levegőszáma és Danil Giniborg és Aleksandr Plishkin swing stílusú hand to hand műsora.

Azonban minden előadás más és más, hiszen az állandó fellépők mellett hetente három magyar bűvész csatlakozik az egyfelvonásos Magic Show-hoz. Az első alkalommal Párkányi Kolos, Gyertyán Bezs és Német Gábor. A televíziós show-műsorokból jól ismert Kolos kártyával és tárgyakkal trükközik. A 2021-es Országos Bűvészbajnokság győztese, Bezs kutyájával, az ötéves szibériai huskyval lép színpadra. A gondolatolvasó eb pillanatok alatt rátalál a kártyapakliban arra a lapra, amire a közönség gondolt. S bár szokatlan egy bűvésztől, Bezs mégis felfedi a trükköt. Gábor az elme, az igazság és a hazugság kitűnő ismerőjeként bűvészszámához a nézők soraiból talál partnert.

A közönséget azonban nemcsak az ügyes bűvészek, de a különleges műsor is elvarázsolja. Táncos showelemek és népszerű dalok a valóságból a csodákkal teli világba röpítik el a nézőket. Aldana Abdualleva tüzes számában a földön és levegőben bizonyítja, hogy a hulahoppkarikák úrnője. A francia Vincent Vignaud veszélyes és vagány produkcióit pedig lélegzetvisszafojtva figyelheti a nagyérdemű.

Táncosok, artisták, cirkuszművészek lenyűgöző kavalkádja teremt különleges élményt a porondon.

Az elsősorban felnőtteknek szóló Magic Show szeptember 17-ig péntekenként és szombatonként 19 órától látható.



Borítókép: Jelenet az előadásból (Fotó: Urbán Ádám)