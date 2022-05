Markovits Alíz arról beszélt, hogy a zirci manufaktúra turisztikai vonzereje növekszik majd az új sörnek köszönhetően.

Bérczi László Bernát, zirci apát pedig úgy fogalmazott, hogy hasonlóan a szerzetesi élethez "lélek és idő van" az új italban, amit legalább egy hónapon át érlelnek.

A két fél megállapodásban rögzítette, hogy a jövőben is együtt fognak működni a térség felemelkedése érdekében.

A rendezvényen kiadott közlemény szerint a zirci kolostor falai között 1735 október 29-én kezdték gyártani a sört. 2015-ben modern eszközökkel támasztották fel a sörfőzés hagyományait, a kézi munkaerőt a legmodernebb digitális technológiával ötvözve.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hivatalos söre öt százalékos szűrt, világos belga élesztővel erjesztett felsőerjesztésű ital. A Pilseni malátán kívül Müncheni, Caraamber és Carapils malátát is adtak hozzá. Kétféle komló került bele, a Cascade, ami a sör citrusos ízvilágát adja, illetve a Citra, ami a citrusos, gyümölcsös aromák mellett bodzás ízvilágot kölcsönöz a sörnek.A zirci főzdében ezen kívül világos Helles-típusú, levendulás búzasört, alsóerjesztésű szüretlen félbarna, szüretlen búza, valamint szüretlen világos sört és fekete sört gyártanak.

Jelenleg az EKF hivatalos sörén kívül hatféle ital készül a manufaktúrában, ahol egy sörfőző és hat munkatárs dolgozik. Évente 350 ezer palack kerül ki a főzdéből, mintegy 100 helyen értékesítik a söröket.

A tervek szerint a VEB 2023 EKF söre június végétől már a régió vendéglátóipari egységeiben és Budapesten is kapható lesz - áll a közleményben.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy egyelőre nincs neve az italnak,

a szervezők egy héten át várják a névötleteket a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros program honlapján, a beérkezett ötletek közül zsűri választja majd ki a sör nevét.

A sajtótájékoztatóról további képek ITT tekinthetők meg.

Borítókép: Markovits Alíz, a VEB2023 EKF vezérigazgatója és Bérczi László Bernát zirci ciszterci apát a sörcsapoláson (Nagy Lajos/Napló)