Huszadik alkalommal rendezik meg országszerte június 25-én a Múzeumok éjszakáját, amelyen koncertek, tárlatvezetések, interaktív események várják hajnalig az érdeklődőket több mint négyszáz intézményben.

A jubileumi Múzeumok éjszakáján 431 intézmény több mint 2500 programmal készül – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára az esemény szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.

Hoppál Péter kiemelte, az esemény célja, hogy felkeltse azoknak az érdeklődését a közgyűjtemények, kiállítóhelyek iránt, akik ritkán, vagy egyáltalán nem járnak múzeumba.

Idén húszéves az a program, amely a magyar kulturális intézményrendszer, a magyar kulturális kínálat méltán legnépszerűbb eseménye minden évben

– fogalmazott.

Lőrincz Tamás olimpai, világ-és Európa-bajnok kötöttfogású birkózó, az esemény szóvivője a Múzeumok éjszakája beharangozó sajtótájékoztatóján a Magyar Zene Házában 2022. június 15-én.

Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Az eddigi legmagasabb látogatószámot a vírusjárvány előtt, 2019-ben érte el az esemény, akkor mintegy 400 ezren voltak kíváncsiak a programokra. Hoppál Péter felhívta a figyelmet arra, hogy idén bőségesebb programkínálat várja a látogatókat, az idei tematika az Újragondolt hagyományok lesz.

Az államtitkár hangsúlyozta: ilyenkor a magyar kulturális intézményrendszer világa mozdul meg, a múzeumok mellett könyvtárak és levéltárak is csatlakoztak az eseményhez. Közösségi terekben koncerteket szerveznek az intézmények, de lesznek az idei tematikához illeszkedő tárlatvezetések is, emellett több interaktív családi programmal és meglepetéssel is készülnek.

Mint mondta, a fővárosban kedvezményes árú, 2200 forintos karszalaggal látogatható az összes esemény, a gyerekjegyért (6-18 év) 1000 forintot kell fizetni, a hat év alattiak pedig ingyenesen vehetnek részt a programokon. A karszalagok érvényesek a fővárosban induló múzeumi körjáratra is – tette hozzá.

Ebben az évben Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok kötöttfogású birkózó az esemény szóvivőjeként népszerűsíti a Múzeumok éjszakáját.

Váczi Dániel hangszerkészítő, zenész a Múzeumok éjszakája beharangozó sajtótájékoztatóján a Magyar Zene Házában 2022. június 15-én.

Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Idén Szolnok városa lesz a kiemelt helyszín. A városban 23 intézményben várják változatos programokkal a látogatókat, ezen kívül idén első alkalommal kilenc Szolnok környéki település is csatlakozott az eseményhez, összesen több mint 150 programot szerveznek – hangsúlyozta Szalay Ferenc polgármester.

Kiemelte, hogy az eseménysorozat hagyományőrző hadibemutatóval veszi kezdetét, emellett a Damjanich János Múzeumban régészeti kiállítás, koncert, néprajzi előadás és játék is várja az érdeklődőket. Látogatható lesz a MÁV óvóhelye, Magyarország legrégebbi művésztelepe, a Polgári Védelmi Szövetség és RepTár Szolnoki interaktív repülőmúzeum és a Sorkatona Múzeum is készül programokkal.

A nemrég megnyílt Magyar Zene Háza is csatlakozott a jubileumi eseményhez. Az intézményben a Hangdimenziók – Zenei utazások térben és időben című állandó zenetörténeti kiállítás mellett a Hangdóm-vetítései is látogathatók lesznek, és ki lehet próbálni a Kreatív Hangtér interaktív installációit, az épületben több helyszínen pedig koncertekkel készülnek – hangsúlyozta Batta András, a Magyar Zene Háza főigazgatója.

Lőrincz Tamás olimpiai bajnok kijelentette: mindig örömmel áll olyan program mellé, amely valamilyen magas értéket képvisel és mozgósítani tudja a fiatalokat.

Borítókép: Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára a Múzeumok éjszakája beharangozó sajtótájékoztatóján a Magyar Zene Házában 2022. június 15-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán