A nagyszínpadon tradicionális hangszerekkel, táncokkal és ritmusokkal várják a látogatókat. Az érdeklődők egy divatbemutatón csodálhatják meg a hanbokokat, vagyis a koreai népviseletet. A gyerekek népi játékokat próbálhatnak ki a családi játszóházban - olvasható a Koreai Kulturális Központ közleményében.

Két nemzet között a legerősebb kapocs egymás kultúrájának megismerése és szeretete, így az idei Mesterségek Ünnepén a Dél-Koreai Köztársaság tíz olyan standja is helyet kap, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a hagyományos koreai művészettel.

Az esemény főszervezője, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Koreai Kulturális Központ együttműködésének köszönhetően kilenc koreai mester érkezik Magyarországra. A kézművesek a kalligráfia, a templom- és népi festészet, a koreai foltvarrás, a pirográfia, a kerámiaművészet és a papírfonás mesterségébe is bepillantást nyújtanak.

A koreai sorozatokban látható paloták színpompás falainak hangulata a budai Várban is megelevenedik, ahol a Dancheong épületfestészet legjavát is bemutatják a mesterek. A látogatók megismerkedhetnek a koreai népi festészet, a Minhwa főbb szimbólumaival is, például a tigrissel, amelyről úgy tartják, hogy megvédi tulajdonosát és családját a gonosz erőktől és egészséget, boldogságot hoz.

Mint írják, az eperfa kérgéből készült hanji papír nem csak írásra vagy festésre alkalmas, hanem különféle használati tárgyak, így tárolódobozok, edények vagy ékszerek alapanyaga is lehet. Többek között a Jiseung papírfonás technikáját is ki lehet próbálni a helyszínen a Koreából érkező mesterek útmutatásával.

A kézműves standok mellett a Mesterségek Ünnepének nagyszínpadán naponta két alkalommal hagyományos koreai zenei és tánc produkciókat mutatnak be. A repertoárban szerepel többek között színházi maszkos tánc, vidám, energikus dobtánc és a királyi udvarok táncstílusát bemutató előadás is - áll a közleményben.

Augusztus 21-én, vasárnap 10 óra 30 perckor divatbemutatót tartanak, ahol a koreai népviselet lesz a középpontban. A több száz éves öltözet számos rétegből áll, eltakarva szinte teljesen viselőjét, így szépségére és jó ízlésére helyezi a hangsúlyt. A hanbok színeivel üzenni is lehet, mivel különböző jelentéssel bírnak. A kék szín például a stabilitást szimbolizálja, a fekete a kreativitást, a fehér színt pedig csak az arisztokraták viselhették.

A vásárban bárhol felbukkanhat a koreai és magyar művészekből álló tánccsoport, amelynek tagjai színpompás ruhákban, tradicionális koreai hangszerekkel és örömöt sugárzó mozdulatokkal járják körbe a standokat.

Több standon kínálnak majd eredeti koreai street food fogásokat és más hagyományos, egyszerre csípős, savanyú, sós, keserű és édes ízvilágú ételkülönlegességeket.

A Mesterségek Ünnepe, a népművészek hagyományos találkozója, amelyet az idén harminchatodik alkalommal rendez meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, az idén csaknem ezer kézműves mester részvételével. A fesztivál kiemelt témái a faművességhez kapcsolódó mesterségek.

A rendezvény idén is a budai Vár polgárvárosi részén lesz megtalálható: a Tóth Árpád sétányon, a Táncsics Mihály és Tárnok utcában, a Szentháromság téren és a Dísz téren.

Az állami ünnepség részeként ingyenesen látogatható rendezvény részletes programja az esemény folyamatosan frissülő Facebook-oldalán érhető el.

