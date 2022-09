Az 5-6. osztályosoknak szóló Forgószél és a 7-12. osztályosoknak meghirdetett Garabonciás verseny egy egész tanéven átívelő levelezőverseny. A gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkednek meg néphagyományainkkal, a magyar népi kultúra gazdag, sokszínű világával. A 2022/23-as tanév kiemelt témaköre a pásztorélet. A vetélkedő feladatait a versenyzők önálló gyűjtő-, kutatómunka révén dolgozzák fel. A jelentkezők a feladatlapokat online kapják meg, egyedül a döntő kíván személyes megjelenést.

A gyerekek minden esetben egyénileg versenyeznek, de egy-egy osztályból akár több tanuló is nevezhet, ebben az esetben elég egy jelentkezést leadni az összes tanuló nevének feltüntetésével.

A verseny legjobbjai egyhetes nyári jutalomtáborozásban vehetnek részt 2023 nyarán.

Forgószél: 5—6. osztályosoknak

A vetélkedő háromrészes. Első és második része levelező, ez összesen négy feladatlapot jelent. A harmadik része, a döntő az egyetlen, ahol a versenyzők személyesen is megjelennek. (A határon túli versenyzőknek a személyes megméretésen nem kell részt venniük, az ő esetükben a négy feladatlap pontszámai döntik majd el a táborba jutást.) A feladatlapokat e-mailben kapják meg a résztvevők, illetve a verseny honlapjáról is letölthetők lesznek, a kijavított feladatlapot postán kapják kézhez az elért pontszámokkal együtt, amelyek az e-mailben küldött újabb feladatok mellett, illetve a honlapon is megtekinthetők lesznek. A döntőbe a harminc legjobb eredményt elért versenyző juthat be, akik közül a legjobbak nyári jutalomtáborozáson vehetnek részt.

Garabonciás: 7—12. osztályosoknak

Az esztendő során három olyan feladatlapot kapnak a jelentkezők, amelyek egyéni gyűjtő- és kutatómunkát igényelnek. A feladatlapokat pontozással értékelik, két korosztályi csoportban (7-9. osztályosok, 10-12. osztályosok). A legjobbak a vetélkedő végén könyvjutalomban és nyári jutalomtáborozásban részesülnek, kutatásaikról rövid előadásban számolhatnak be a Forgószél döntőjén.

További információ a versenyfelhívásról ide kattintva érhető el.