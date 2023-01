Magyar apátsági és hagyományos sörfőzdék, valamint különleges kraftok sorakoznak Bihari Zoltán terjedelmes kötetében. A kisebb-nagyobb „sörműhelyeket” bemutató oldalak – amelyeket kiváló kép­anyag is kísér – viszont elsősorban nem is a nedűről és annak számtalan változatáról szólnak, hanem mindenek­előtt az emberről: a sörmesterről.

A Miénk ez a sör megismerteti velünk azokat a családokat, férfiakat és nőket, valamint az utánpótlást is, akik szívvel-lélekkel űzik a szakmát, s próbálják fenntartani vállalkozásukat, valamint technológiájukat a nagy sörmultik ellenszelében. A tradíciók megtartása iránti vágy, valamint az újítás varázsa hajtja ezeket az embereket, akik közül sokak igen izgalmas életutat tudhatnak maguk mögött.

A kötet elsősorban nem is a finom nedűről, hanem az emberről, a sörmesterről szól

A kötetben bemutatott „serfőzők” között akad olyan, aki egymaga élesztette fel Csipkerózsika-álmából az egyik nyugat-magyarországi város sörfőző kultúráját, más az ifjúkori álmát valósította meg a söralkotással. Van, aki édesapja cégét viszi tovább, s „a kevesebb a több” elvét vallja szigorúan a minőség megtartása jegyében, de persze akad olyan manufaktúra is, amely tucatnyi ízű és fantázia­nevű, helyben készített sörkülönlegességet tart a szortimentben.

A Miénk ez a sör megismertet olyan alapemberekkel is, mint a fóti „Sörapu”, aki még a Kőbányai Sörgyárban kezdte inasként, majd néhány évvel a rendszerváltás előtt az első hazai kisüzemű főzdénél mutatkozott meg. Ő szó szerint azok közé tartozik, akik átestek a tűzkeresztségen is, hiszen első főzetei egyikével a fél testét leforrázta. Mégis folytatta a szakmát. Hozzá fűződik az ország első magántulajdonú kisüzemének a létrehozása is, amelyet még száz hazai építése követett, de ugyanennyinél bábáskodott külföldön. Sőt, hazánkfia még Kínában és Belső-Ázsiában is letette a névjegyét.

Ilyen és ehhez hasonló, inspiráló, sok helyütt (dokumentum)filmre kívánkozó történetekkel találkozhatunk ebben a különleges kötetben, amely nemcsak a művelt sörivóknak, de a magyar márkatörténet iránt érdeklődő olvasóknak is nagy élményt nyújt.