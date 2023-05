A koreai táncegyüttesnek ugyanolyan fontos a hagyományok és a modernitás ötvözése, mint a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek, ezért esett a választás a Mutdance meghívására - fejtette ki Iusco Bernadett, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes menedzsere a programot beharangozó keddi budapesti sajtótájékoztatón.

A koreai társulat három alkalommal lép fel a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia keretében Magyarországon: először június 15-én Győrben, a Magyar Táncfesztiválon a Győri Nemzeti Színházban, majd június 16-án és 17-én Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban mutatja be Bemut című előadását.

Iusco Bernadett elmondta, hogy a társulat Magyarországon egy hetet tölt majd el, amely alatt számos közös programon keresztül ismerheti meg a magyar és a koreai tánccsoport egymás kultúráját.

Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatója és Zs. Vincze Zsuzsa szakmai vezető videóüzenetben emelte ki, hogy a 16 női táncosból álló formáció szintén ars poeticájának tartja hazájuk folkhagyományainak ápolását.

"Fontosnak tartjuk, hogy többezer éves kultúrák találkozhassanak egymással a X. Színházi Olimpia keretében, ezért hívtuk meg Korea egyik legnagyobb táncegyüttesét hazánkba"

- mondta Zs. Vincze Zsuzsa.

Velekei László, a Győri Balett igazgatója kiemelte, hogy a fesztivál örömmel biztosít minden alkalommal megmutatkozási lehetőséget a koreai csoporthoz hasonló, különleges munkamódszerrel dolgozó, professzionális együtteseknek. Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója pedig örömét fejezte ki, hogy a színházi olimpia keretében számos nemzetközileg elismert társulat kap lehetőséget a magyarországi bemutatkozásra.

In Sukjin, a Koreai Kulturális Központ igazgatója is beszélt arról, hogy a két tánccsoport számos közös programon vesz majd részt. Egy gasztronómiai bemutató keretében például tradicionális magyar és koreai ételeket készítenek, de egymás zenei- és viseletkultúrájával is megismerkednek.

Az igazgató reményét fejezte ki, hogy hamarosan vendégül láthatják majd a Magyar Nemzeti Táncegyüttest nemcsak a Koreai Kulturális Központban, hanem országukban is.

Az 1994-ben alapított, kizárólag nőkből álló Mutdance a modernitás, a tradíció, a koreai és a globális kultúra fúzióján keresztül fogalmazza újra a kreatív tánc fogalmát. A Bemut című előadás a társulat legikonikusabb koreográfiáit vonultatja fel. A műsor ötvözi a társulat régi és új munkáit, amelyekben a közös nevező a rájuk jellemző egyedi mozgásvilág és koreográfia.