A jövőfesztiválnak is nevezett programon több mint 120 meghívott szakértő vendég előadása és 100 programelem közül választhatnak az érdeklődők – közölték a szervezők az MTI-vel.

A nyitóelőadáson Sophie Bostock alváskutató beszél az alvás mindennapokra és pszichére gyakorolt hatásáról, a világhírű amerikai pszichoterapeuta és bestseller-szerző Esther Perel pedig arról tart előadást, hogyan őrizheti meg egy társadalom az egészséges pszichikumát, és mit lehet tenni az elmagányosodás ellen.

Szondy Máté pszichológus, Dombi Zsófia kutató és Solére énekes, dalszerző arra keresik a választ, mi történik a Z generáció belső világában. Erre az előadásra bárki ingyenesen ellátogathat, a Brain Bar YouTube-csatornáján pedig élőben is lehet majd követni a beszélgetést.

A fesztiválra érkezik Christine Flaspohler is, aki csapatával azokat a szkafandereket tervezi, amelyeket a NASA űrhajósai a következő Holdra szállás során viselnek majd. Lehet majd találkozni továbbá Anouk Wipprecht holland tervezővel is, aki pedig gondolatokkal irányítható, robotként működő ruhákat készít, többek között a Super Bowlra és a Cirque de Soleilnek. A jövőfesztiválon bemutatja mozgó, lélegző, és a környezetre is reagáló munkáit.

A Brain Baron sor kerül Magyarország első nyilvános akkumulátorgyár-vitájára is, amelyen részt vesz Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője, Czeglédi Zoltán publicista, Hortay Olivér kutató, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője és Várkonyi Gábor autópiaci szakértő.

Esterházy Mátyás, Szoboszlai Dominik labdarugó menedzser előadásán az derül ki, hogy mit tanulhatnak a saját életpályájukat tervező fiatalok a Liverpoolhoz igazolt focista történetéből, a magyar újgenerációs hiphop jelenéről és jövőjéről pedig Sisi, Eckü, Busa Pista és a 6363 művésznéven ismert Gege beszélgetnek. A szekció házigazdája Lil Frakk lesz, aki a programot követően Sisivel közös koncertet is ad majd.

Házigazdaként jelen lesz mások mellett Linczényi Márkó podcastkészítő, Iain Lindsay volt brit nagykövet, de Sid Moorthy stand-upos is vezet majd beszélgetést.

A Brain Bar diákok és pedagógusok számára regisztráció jegyében ingyenesen látogatható, a közönség számára pedig napijegyek is bérletek is elérhetők a fesztivál oldalán.