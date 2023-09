A Hagyományok Háza Hálózat és Szlovákia által indított kurzuson vett részt Pivoda Vivien, a Nyitrai Egyetem harmadéves magyar-angol szakos hallgatója is, aki nagy szeretettel beszélt az ott tanultakról:

- A Néphagyomány az oktatásban tanfolyam híre hamar elterjedt a hallgatók körében. Az egyik ’magyar-szaktársam’ is részt vett a képzésen, s nagyon hasznosnak tartotta az ott tanultakat. A családom életét a népi kultúra igencsak átszövi: édesapám révén a zene mindig együtt élt velem. Nagyon szeretek táncolni is, Szentpéteren kezdtem, jelenleg az ógyallai Bellő Néptáncegyüttesnek vagyok tagja. Motivációként ide sorolom másik, a kis néptánccsoportomhoz kapcsolódó munkámat: Ógyallán, az alapiskola alsó tagozatosaival szerettetem meg a néptáncot. Tisztában voltam azzal, hogy a tudásom bővítésével léphetek csak előbbre, s megalapozott pedagógiai módszerekkel tökéletesíthetem csoportmunkámat. Időben jelentkeztem, s az óvodapedagógusoknak kiírt képzést felvehettem az óráim közé. Így visszatekintve, a hathetes kurzust mindenkinek ajánlhatom, akit érdekel a téma, vagy – mint jómagam is más területen – csoportokkal foglalkozik - meséli.

Pivoda Vivien még három évig tanul az egyetemen

Forrás: Hagyományok Háza

Pivoda Vivien az oktatással kapcsolatban kiemelte, az ott tanult ritmusgyakorlatok, a tánc-akadálypályák, a népi játékok is hasznosak voltak, illetve a népdaltanítás is emlékezetes volt, ami főleg az óvodapedagógusoknak szolgált a javára.