Gyakran használja a fény és az árnyék kontrasztját is, előszeretettel veszi elő korábbi felvételeit, és komponál köréjük új kontextust, értelmezi újra múltjának egy-egy darabját. A halott feleségének ajánlott From My Window című albumában szereplő polaroid képek egy évekig tartó gyászmunka eredményei.