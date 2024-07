A fesztivál zárónapján, augusztus 3-án a Libri standjánál dedikál majd Orbán Balázs országgyűlési képviselő, a miniszterelnök politikai igazgatója, Fábián Janka, Lackfi János költő, valamint Bauer Barbara író-újságíró is. Ezen a napon bemutatkozik a Zrínyi Kiadó is Fegyvert s vitézt éneklünk! címmel. Az MCC Fesztre kilátogatók ezen a napon találkozhatnak a magyarországi labdarúgó-akadémiákról szóló, Nagypálya című kötet szerzőjével, Rábai Dáviddal, valamint a Z generáció médiahasználatát kutató Guld Ádámmal is.

A programról további érdekességek a kemma.hu cikkében taláhatók, az MCC Feszt teljes programját pedig az mccfeszt.hu oldalon nézhetik meg az érdeklődők.