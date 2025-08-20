1 órája
Népmesemondók találkoznak szerte a Kárpát-medencéből
Hatodik alkalommal rendezik augusztus második felében a Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozót, ezúttal Kecskeméten. Az idei év kiemelt témája a határon túli magyar népmesemondás múltja, jelene és jövője lesz – közölte lapunkkal a Hagyományok Háza.
Bárány Antalné Strehó Margit palóc mesemondó a tavalyi találkozón
Forrás: Hagyományok Háza
Fotó: Szeles János
A kecskeméti Katona József Múzeum Népi Iparművészeti Gyűjteménye ad otthont augusztus 22–24. között a VI. Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozónak. Az esemény fókuszában idén a határon túli magyar népmesemondás áll, különös figyelemmel a felvidéki, a vajdasági, az erdélyi és a kárpátaljai gyakorlatra.
A találkozó immár hagyományt teremtett, s célja hidat építeni a különböző régiók mesemondói között, illetve bemutatni a népmese jelenlétét a mai magyar nyelvterületen. A háromnapos programban előadások, kerekasztal-beszélgetések, kézművesfoglalkozások, műhelyek és nyitott mesemondó alkalmak is helyet kapnak. A meghívott előadók között szakavatott kutatók, gyakorló mesemondók és népművészek szerepelnek, akik saját közösségük tudását, meséit és tapasztalatait osztják meg a hallgatósággal és egymással.
„A hagyományos stílusú élőszavas mesemondás egyszerre épít közösséget, és hozza közel a hallgatókhoz és a mesemondóhoz is a szóbeli hagyomány élő erejét – méltatja a találkozó jelentőségét Klitsie Szabad Boglárka, a Hagyományok Háza szakmai munkatársa, a Meseszó Egyesület elnöke. – A VI. Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozó olyan sokszínű platform, ahol a mesemondók és érdeklődők nemcsak hallgatóként, hanem műhelymunkákban, tudományos előadásokon és közös szemlélet kialakításának céljából is találkozhatnak egymással. A programban természetesen helyet kap az esti táncház, az esti mesemondás és művészi előadások is, de a középpontban mindvégig a mesemondás mint közösségformáló, élő népművészet áll.”
A rendezvény különleges színfoltja lesz a pénteki megnyitó, a Mesterek meséi című gyűjtés, valamint a moldvai táncház és az azzal párhuzamos esti mesekalákák. A Pajzán népmesék régen és ma című kerekasztalt a felnőtteknek szánják, és a beszélgetésen a gyakran tabutémákat érintő történetek hagyományáról, valamint napjainkban játszott szerepéről értekeznek.
A részvétel ingyenes, de helyszíni regisztráció szükséges, a létszámhoz kötött programokra szintén a helyszínen lehet jelentkezni. A találkozót a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület szervezi a Csoóri Sándor Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A Hagyományok Háza médiapartnerként segíti a találkozót.
Bővebb információ IDE KATTINTVA érhető el a rendezvényről.
Hallgassa meg Bárány Antalné Strehó Margit meséjét Krisztusról és Szent Péterről: