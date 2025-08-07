1 órája
Három rangos díjat kapott a Néprajzi Múzeum
A Red Dot Awards Brands & Communication Design versenyében három díjat is elnyert idén a kulturális intézmény. Díjazták a gyűjteményi kiállítást, az ott alkalmazott multimédiás megoldásokat és a ZOOM kiállítás katalógusát – közölte a Néprajzi Múzeum az MTI-vel csütörtökön.
Kilátás a Néprajzi Múzeum 2022-ben átadott modern épületének földbe süllyesztett részének tetejére
Fotó: Faludi Imre
A Néprajzi Múzeum közleményében kiemelte, hogy több magyar múzeumi projekt kapott a múltban Red Dot díjat, de információik szerint ez az első múzeumi kiállítás az országban, amely kiérdemelte a zsűri pozitív értékelését.
A tavaly októberben nyílt, nyolc tematikára osztott gyűjteményi kiállítás a Néprajzi Múzeum történetének
legnagyobb állandó kiállítása, amely 3000 négyzetméteren 3600 műtárgyat tár a látogatók elé.
A tárlat arra törekszik, hogy a látogatók kreatív és részletgazdag eszközökön keresztül felfedezhessék a tárgyak és történeteik egyediségét, amihez jelentősen hozzájárulnak a kiállítást tervező Art1st Design Studio egyedi megoldásai.
Az Art1st tervezte kiállításnak és a multimédiás eszközök alkalmazásának nemzetközi elismerése a Red Dot díj
– hangsúlyozták.
A gyűjteményi kiállításhoz kapcsolódó, a múzeum gyűjteményét ősrobbanásként bemutató ZOOM kiállítás katalógusa szintén Red Dot díjban részesült. A közlemény szerint a Berta Zoltán tervezte kiállításkatalógus szokatlan megközelítésben mutatja be a gyűjtemény válogatott darabjait.
A sajátos tartalmi struktúrának köszönhetően az olvasók különböző, egyedi módon fedezhetik fel a tartalmat az immáron Red Dot díjas kiállításvezető segítségével.
A Red Dot Design Award története egészen 1955-ig nyúlik vissza, amikor is megrendezték az első formatervezői versenyt. Az egyesület célja, a „jó design keresése” azóta változatlan – olvasható a közleményben.
Mint kiemelték,
az idén számos további díjat és jelölést kaptak a Néprajzi Múzeum kiállításvezetői, katalógusai, projektjei és kiállításai.
Ilyen például
- a Luigi Micheletti-díjra és a CIMAM Kimagasló Múzeumi Gyakorlatok díjra való jelölés,
- a gyűjteményi kiállítás által elnyert IF Design Award,
- a ZOOM kiállításkatalógus A’ Design Award és Indigo Award díjazása,
- az Éjszakázz a múzeumban! projekt Children in Museums díjra való jelölése a finalisták között,
- továbbá a Szép Magyar Könyv versenyen nyert elismerések.