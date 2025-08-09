Ma pszichopatának minősítenék a középkori szenteket (videó)

„Megnéztem egy videofelvételt, ami a Magyar Napló könyvesboltban készült. Az ott tartott könyvbemutatódon úgy nyilatkoztál, hogy annak a könyvnek a krízise évek óta él benned. Mi is ez a krízis pontosan?” – indította a beszélgetést a Magyar Nemzet Videa-csatornáján elérhető Poétikon adásnak a műsorvezetője, Viola Szandra.

A Poétikon vendége Iancu Laura volt

Forrás: Poétikon/adásfotó

Az olvasmány az éjszaka cselekedeteiből című könyvemről beszéltem akkor, amit a Covid alatt írtam. A járvány három éve, ami sok elfojtással járt, nagyon emlékeztetett engem a gyermekkorom környezetére. Ezt a fajta létezésmódot pedig már a gyermekkoromban is nehezen éltem meg a Ceaușescu-diktatúra alatt

– kezdte a regény megírásának indítékait keresni Iancu Laura.

„A politikai környezet vonta maga után ezt az érzést az akkori Romániában? Vagy a szegénység, amiben akkor éltek az emberek? Vagy a szigorú szokások?” – kérdezett rá a diktatúra atmoszféráját alakító körülményekre Viola Szandra.

A szokások kérdésének felvetése nagyon reális, nagyon is ide kapcsolódik. A tradíció viszont számomra szent dolog, tehát még csak játékból sem mondanék rossz jelzőket rá. De valóban: az idők folyamán ki tudnak alakulni olyan szokások, egy közösséget érintő íratlan törvények, amelyek képesek fojtogatni az embert

– ismerte el Iancu Laura, aki a diktatúrától függetlenül még az az egyház vagy a vallás hatására is felhívta figyelmet, jelezve: soha nem a vallás diktálta erkölcsökkel van a probléma, jóllehet az erkölcsiség aspektusa olykor már túlzottan is hangsúlyos.

Ő viszont úgy véli: erkölcsös életet csakis úgy lehet élni, ha az ember biztonságban érzi magát, nem pedig fenyegetettségben.

Mert egy bosszúálló istennek nagyon nehéz szolgálni

– tért ki Iancu Laura azokat a hatásokra, amelyek a gyermekkorát alapvetően meghatározták.

„A költészetednek is központi eleme az istenkeresés, illetve az említett, Az olvasmány az éjszaka cselekedeteiből című művedben is jelen van ez a téma. Ezenkívül Népi teológia és megélt vallásosság címen megjelent egy néprajzi munkád is, úgyhogy nagyon izgalmas párhuzamokat lehet találni az istenhitre a munkásságodon belül. Szerintem nincs olyan ember, aki egyfajta magánmitológia nélkül tudna élni, csak legfeljebb nem írja ezt le” – jegyezte meg a műsorvezető, aki ezt követően a megfelelő önismeret kialakulását gátló tényezők kérdését hozta szóba.