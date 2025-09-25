szeptember 25., csütörtök

Filmtörténelem

6 perce

Magyar rekord a moziban: Orbán Viktor is gratulált a Hogyan tudnék élni nélküled? készítőinek

Orbán Viktor a Facebookon gratulált a „Hogyan tudnék élni nélküled?” stábjának, miután a film átlépte az egymilliós nézőszámot, és a rendszerváltás óta a legnézettebb magyar mozi lett.

MW
Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték

A „Hogyan tudnék élni nélküled?” című romantikus vígjáték átlépte az egymilliós nézőszámot Magyarországon, amire 1986 óta nem volt példa. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült film már 41 hete a 10 legnézettebb film között szerepel, hazai bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot. A siker hatására a második rész forgatása is elkezdődött – adta hírül a Magyar Nemzet. 

Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke szerint a film visszacsábította a közönséget a magyar filmekhez, és hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése.

A filmtörténelmi siker mellett Orbán Viktor sem ment el szó nélkül, miként a Facebookon írta:

Gratulálok az egész csapatnak! Rózsi a legnagyobb király!

 

