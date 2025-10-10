Olyat mondott Ákos, amire maga sem számított

Az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. film célja, hogy az embert, az énekes-dalszerzőt és az alkotót is megmutassa a közönségnek. A dokumentumfilm részben fikciós elemekkel dolgozik, hogy a fiatalság és a rendszerváltás korszakát is felidézze, de a fő fókusz a szólókarrier bemutatásán van. A címszereplő a Svenk stábjának mesélt.

Forrás: Svenk

Ákos elmondta a Svenk stábjának, hogy a portréfilm nem az ő ötlete volt, és eleinte tiltakozott is ellene, mert tartott a támadásoktól. De hozzátette: az, hogy lassan 40 éve csinálhatja ezt a műfajt sikerrel, az egy különleges dolog.

Megosztotta a Svenkkel azt is, ha nem érzett volna biztosítékot arra, hogy a film nem megy el a bulvár irányába, akkor nem vágott volna bele.

Az énekes úgy fogalmazott, hogy az alkotás egy kitárulkozó film lett, de nem bulváros értelemben, elsősorban azért, mert nagyon hosszan beszélgetett Abaházi Csabával.

Abból, hogy két napon át, több mint tízórányi beszélgetést vettek fel velem, olyan dolgok is kipörögtek, amire az ember nem számított. Legalábbis én biztos nem számítottam. Következésképp a közönség sem számolhat vele

– mondta.