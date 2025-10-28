Meghalt Komjáthy György

Elment Komjáthy György. Nincsenek szavak – közölte a Poptarisznya a közösségi oldalán. Úgy folytatták, ahogy gyermekei, Zoltán és Dóra írták: nagyon nehéz most fogalmazni. Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt. Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7. épületéhez. Sajnos december elsején már nem lehetsz ott.

Sokaknak Komjáthy György, többeknek Gyuri vagy Gyurka, nekünk apu. Szeretett édesapánk rövid lefolyású, súlyos betegség után ma délelőtt elment. – Elmentél, de örökké velünk maradsz: Komjáthy Dóra, Komjáthy Zoltán – fogalmaztak.