Baranya

Pénteki programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Árva ( 17.00),  Az utolsó viking (17.45), Vermiglio – A hegy menyasszonya (19.30), Páva (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (13.45, 15.45), Regretting You – Elrontott életek (17.45), Végső állomás – 25 éves jubileumi vetítés (20.30), Démonok között: Utolsó rítusok (22.15).

Cinema City (Megyeri út 76.): A besurranó (11.45, 14.20, 17.00, 19.40, 22.00), A gőgös hercegnő (10.00, 13.20, 16.40), A hosszú menetelés ( 22.30), Az árva (10.15, 15.10), Az utolsó viking (18.00, 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ( 13.00, 17.45), Csupasz pisztoly (13.40), Démonok között – Utolsó rítusok (15.20, 19.30, 22.10), Depeche Mode: M (19.30), Egyik csata a másik után (19.50), Egykutya (15.45), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (15.40), Fekete telefon 2. (14.20, 17.30, 20.15), Gabi babaháza: A film (10.30, 11.40, 13.50, 16.00, 18.10), Hívatlanok – Második fejezet (22.15), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.10, 18.00), Icefall – Tűz a jégen (13.45, 18.30, 20.30), Jó szerencse (11.45, 15.30, 20.00), Kiskedvencek elszabadulva (11.20, 15.20), Lili és a kenguru (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.20), Nezha – A lázadó démon legendája (10.10), Regretting You – Elrontott életek (11.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (12.10, 17.15), Sarkvidéki varázslat (10.00), Shelby Oaks – A gonosz nyomában (20.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (17.45), Tron: Ares (13.00, 20.10).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Körbe, körbe, karikába (10.00), Répamese (16.00), kézműves- bábkészítő foglalkozás (17.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: A cápa, Psycho és Mefisztó. Halloweeni borzongás. Janzsó Ildikó – gordonka, házigazda: Kövér András, vezényel: Thomas Kornél (19.00).

Turmix

Állatkert (Ángyán J. u. 1.): Állati Halloween a PécsZoo-ban. Programokból: KarkötőZoo – kézműveskedés, MenüZoo – Ropogós tücsök vacsora egy kis Vámpír elixírrel fűszereze, Bűnügyi NyomoZoo – Gyertek és játszatok velünk, látványetetések (13.00).

UV Birodalom (Siklósi út 22.): Halloweeni cukorkagyűjtés az UV Birodalomban. Szellemes kalandra hív a világító UV Birodalom – gyertek játszani, keresni, nevetni és persze cukorkát gyűjteni! A gyerekeket egy varázslatos, sötétben világító mesevilág várja, ahol minden jelmezes kis látogatónak fél áron nyílik meg a kapu! (14.00).

