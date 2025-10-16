Ismét hallatja hangját a patinás magyar rockbanda – új lemezzel jelentkeznek

A lemez kilenc dalt tartalmaz: hét újat, valamint két régit felújított verzióban – írja cikkében a Magyar Nemzet, amely szerint a megjelenés napján este 8 órától dedikálást és lemezbmutató koncertet is tartanak Budapesten, a Fővárosi Művelődési Házban.

A formáció jelenlegi felállása

Fotó: Bolla László / Forrás: Telegram

A cikk kitér arra is, hogy a zenekar három év szünet után állt újra össze, a következő tagokkal: Mr. Basary (ének), Vedres Joe (gitár), Naszvagyi Tamás (basszusgitár, ének), Nyéky Miklós (billentyűsök), Solymos Riki (dob, ütősök).

Az új album borítója

Forrás: Telegram

Mint írják, a Telegram zenekart 1988-ban alapította Hirleman Bertalan dobos Makovics Dénes basszusgitárossal (akit a közönség a Bikiniben szaxofonosként ismert meg), a frontember Mr. Basary volt, az Eastet is megjárt Balogh Mihály gitározott, egy évvel később pedig Vedres Joe-t vették be második gitárosként, aki éppen akkor hagyta el a Bikinit. 1989-ben jelent meg a csapat egyetlen albuma Rossz hírek címmel. A lemez megjelenése után nem sokkal azonban feloszlott a zenekar. Harminc év után 2021-ben álltak újra össze, de csak rövid időre, hogy három év kihagyás után idén ismét együtt muzsikáljanak.