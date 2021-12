A kiadvány megjelenése kapcsán rendezett csütörtöki sajtótájékoztatón egyúttal az is elhangzott, hogy Ihász Veronika személyében magyar résztvevője is lesz a sportág januári lakeside-i WDF-világbajnokságának.

Balázs Gábor, az MDSZ elnöke elmondta: másfél évvel ezelőtt döntött az elnökség arról, hogy egy minőségi, albumszerű kötetben, képekkel gazdagon illusztrálva foglalják össze a magyar darts első három évtizedének történéseit, valamint a sportág főbb nemzetközi eseményeit. Hozzátette: Török Ferenc újságíró júliusban látott neki az írásnak, és igazi csapatmunkával, rekordgyorsasággal készült el a kiadvány, amelyet a Nagy Béla Programon keresztül az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkársága is támogatott.

A szerző, Török Ferenc elárulta, hogy a 310 oldalas kötet megírásához mintegy 60 interjút készített a magyar darts meghatározó szereplőivel, és úgy érzi, egy igazi, hiánypótló művet sikerült megvalósítania.

Kiemelte: a kutatómunkához rengeteg segítséget kapott Bereczki Bélától.

Balázs Gábor egyúttal örömmel számolt be arról, hogy Ihász Veronika révén magyar résztvevője is lesz a Darts Világszövetség (WDF) által a nagy-britanniai Lakeside-ban január elsején kezdődő világbajnokságnak. A WDF 1977 óta kétévente rendez vb-t, de most először kellett kvalifikálni a részvételhez, és az eseményre 24 nő és 48 férfi juthatott csak ki. Ihász Veronikának ezt a kelet-európai régiós ranglista első helyezettjeként sikerült kiharcolnia – mondta el a szövetség elnöke.

Hangsúlyozta, hogy nem szeretnének az elvárások megfogalmazásával terhet rakni Ihászra, egyúttal jelezte: a szövetség távlati célja az, hogy a felkészüléshez szükséges anyagiak biztosításával elérjék, hogy a magyar versenyzők folyamatosan jelen legyenek a sportág világeseményein. A vb lebonyolításáról annyit mondott, hogy újításként naponta csak egy mérkőzésen vesznek részt a játékosok, a sorsolást december 7-én tartják, amelyet a WDF Youtube-csatornája élőben közvetít majd.

Ihász Veronika, a Győri Darts Club versenyzője, aki évek óta egyeduralkodó itthon a nők mezőnyében, elmondta: még mindig küzd az érzelmeivel és izgatottan várja a világbajnokságot.

„Nincsenek elvárásaim magammal szemben, a lényeg, hogy ki tudjam hozni magamtól a legjobbat. Egy jó sorsolással bármi megtörténhet” – fogalmazott a tízszeres felnőtt egyéni bajnoki címmel büszkélkedő dartsos.